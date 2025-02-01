Как стало известно, сегодня в сети появилась предрелизная сборка оригинальной Grand Theft Auto: Vice City.

Сообщается, что данный билд был собран всего за неделю до финальной версии игры. Тем не менее, игроки уже нашли в нем различные интересные детали: к примеру в билде есть активное дебаг-меню разработчиков. Кроме того, игроки обнаружили "горячий" постер с Кэнди Сакс в более высоком разрешении, чем всё это время было доступно в финальной версии игры - 256х256 пикселей против 128х128.

Вероятно это еще не все сюрпризы и интересные детали, которые пользователи обнаружат в данной сборке игры.