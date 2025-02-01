Как стало известно, сегодня в сети появилась предрелизная сборка оригинальной Grand Theft Auto: Vice City.
Сообщается, что данный билд был собран всего за неделю до финальной версии игры. Тем не менее, игроки уже нашли в нем различные интересные детали: к примеру в билде есть активное дебаг-меню разработчиков. Кроме того, игроки обнаружили "горячий" постер с Кэнди Сакс в более высоком разрешении, чем всё это время было доступно в финальной версии игры - 256х256 пикселей против 128х128.
Вероятно это еще не все сюрпризы и интересные детали, которые пользователи обнаружат в данной сборке игры.
если еще и сольют бета билд гта са, это будет кошерно...
мы с пацанами уже по 10му кругу вздрачиваем
Ой как вовремя. Сдаётся мне, что это сами разрабы/издатели выкатили, чтобы перебить новость о Nextgen Edition.
Интересно было бы узнать о всех различиях с релизной версией 1.0.
Вот это ништяк, бл#ть
а как же великолепные гвноремастеры ?
Играют, хорошо продаются. Всё нормально.
Капрофилию никто не отменял ))))))))))))
Дифектив эдишон - "всё прекрасно".. - Толсто троллишь. Но, да, говорят, исправили там освещение.. Проверять я конечно же не возьмусь, ибо впадлу, лень и пофиг. Чисто, слух.)
А, как оно там "продаётся", аще начхать сто раз.
Дебаг менюшка? - Интересно