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Grand Theft Auto: Vice City 28.10.2002
Экшен, Шутер, Автомобили, От третьего лица, Открытый мир
9.1 5 233 оценки

В сети появилась предрелизная сборка оригинальной Grand Theft Auto: Vice City

AceTheKing
Новости

Как стало известно, сегодня в сети появилась предрелизная сборка оригинальной Grand Theft Auto: Vice City.

Сообщается, что данный билд был собран всего за неделю до финальной версии игры. Тем не менее, игроки уже нашли в нем различные интересные детали: к примеру в билде есть активное дебаг-меню разработчиков. Кроме того, игроки обнаружили "горячий" постер с Кэнди Сакс в более высоком разрешении, чем всё это время было доступно в финальной версии игры - 256х256 пикселей против 128х128.

Вероятно это еще не все сюрпризы и интересные детали, которые пользователи обнаружат в данной сборке игры.

14
11
Комментарии: 11
Ваш комментарий
ivan41kds

если еще и сольют бета билд гта са, это будет кошерно...

6
BewitchingBaron
игроки обнаружили "горячий" постер с Кэнди Сакс в более высоком разрешении, чем всё это время было доступно в финальной версии игры - 256х256 пикселей против 128х128.
5
Темный-Властелин

мы с пацанами уже по 10му кругу вздрачиваем

1
Gords

Ой как вовремя. Сдаётся мне, что это сами разрабы/издатели выкатили, чтобы перебить новость о Nextgen Edition.

3
Tiger Goose

Интересно было бы узнать о всех различиях с релизной версией 1.0.

1
MORE770

Вот это ништяк, бл#ть

1
Wolfenstein

а как же великолепные гвноремастеры ?

0
hpi

Играют, хорошо продаются. Всё нормально.

-1
grobor root hpi

Капрофилию никто не отменял ))))))))))))

0
Imnogamer hpi

Дифектив эдишон - "всё прекрасно".. - Толсто троллишь. Но, да, говорят, исправили там освещение.. Проверять я конечно же не возьмусь, ибо впадлу, лень и пофиг. Чисто, слух.)

А, как оно там "продаётся", аще начхать сто раз.

0
Imnogamer

Дебаг менюшка? - Интересно

0