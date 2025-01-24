Вышла русская озвучка для Grand Theft Auto: Vice City от студии GamesVoice

Студия GamesVoice официально представила русскую озвучку для легендарной Grand Theft Auto: Vice City, которая совместима как с оригинальной версией, так и с Definitive Edition.

Теперь вы сможете насладиться игрой с полным русским дубляжом, будь то первое знакомство с культовой историей восхождения Томми Версетти или очередное погружение в атмосферу 80-х под звучание легендарных хитов. Благодаря профессиональной работе более чем сотни актёров, озвучка делает игровой процесс ещё более увлекательным.

Создание локализации стало возможным благодаря поддержке игроков, собравших средства на проект. Особую благодарность разработчики выразили Виктору Ворону и Сергею Хогарту из студии Ravencat за организацию записи ролей.

Локализация проверена на Steam-версии, оригинальной англоязычной дисковой лицензии и Definitive Edition с последним обновлением. Она не поддерживается на версиях от 1С.

Для установки требуется:

.NET Framework 4.6 или выше,

минимум 3 ГБ оперативной памяти,

ОС от Windows 7 (частичная поддержка Windows 11).

Скачать озвучку можно по ссылке.