Эмулятор больше не нужен - GTA: Vice City Stories получила нативный ПК-порт благодаря статической рекомпиляции

Энтузиасты выпустили нативный порт GTA: Vice City Stories для Windows и Linux, созданный методом статической рекомпиляции оригинальной версии для PS2 на C++. Игра запускается без эмулятора с помощью Direct3D 11 для Windows и Vulkan для Linux.

Порт поддерживает частоту кадров до 240 кадров в секунду, широкоформатные мониторы с соотношением сторон до 32:9 и разрешением до восьми раз выше оригинального. Также доступны сглаживание MSAA до 8x, анизотропная фильтрация текстур, вертикальная синхронизация и поддержка G-Sync и FreeSync.

Управление адаптировано под ПК: можно играть с клавиатурой и мышкой, самостоятельно вращать камеру и переназначать клавиатуру. Также упоминаются геймпады Xbox, DualShock, DualSense и Switch Pro.

Дополнительно в порт включили трейнер с бессмертием, бесконечными патронами, телепортацией и возможностью спавна любого из 110 видов транспорта. Игроки могут запускать сюжетные миссии, менять погоду и время суток. Все изменения, внесённые с помощью трейнера, сбрасываются после перезапуска игры.

По данным разработчиков, на связке Intel Core i7-7700K и GeForce GTX 1080 Ti производительность достигает 200 FPS в большей части города при оригинальном разрешении. При желании можно вернуть оригинальные 30 FPS и другие настройки PS2-версии.