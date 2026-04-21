Grand Theft Auto: Vice City Stories 31.10.2006
Фан-проект Grand Theft Auto: Vice City Stories для ПК удалён с YouTube

monk70 monk70

Rockstar, похоже, снова предприняла шаги в отношении очередного фанатского проекта Grand Theft Auto. Два месяца назад фанаты анонсировали фан-проект Grand Theft Auto: Vice City Stories, посвящённый 20-летию игры, для ПК. На этой неделе они опубликовали следующее сообщение в Telegram, которым поделился пользователь wrighteghe7 на сабреддите /GTA:

К сожалению, YouTube удалил все видео с нашего канала по просьбе издателя из-за политики авторского права. Мы очень ценим этот канал в Telegram и наше сообщество, поэтому должны принять меры предосторожности, чтобы предотвратить дальнейшие проблемы.

Чтобы минимизировать риск блокировки канала, мы будем публиковать контент реже в настоящее время. Пожалуйста, оставайтесь с нами — мы сделаем все возможное, чтобы держать вас в курсе, но более безопасным способом. Спасибо за вашу поддержку и понимание!

Напоминаем, что Grand Theft Auto: Vice City Stories изначально вышла на PlayStation Portable 31 октября 2006 года. Посмотрим, как будет развиваться этот фанатский проект дальше.

GayFish

Потом выпустят дефективное издание обеих Историй созданное иднусами из GrooveStreet за 60 баксов, сами не знают когда выпустят, поэтому заранее все фанатское убивают, ведь фанаты "украдут" у них 0.0001% потенциальной прибыли, жадные шакалы из Take-Two.

Rorschach93

и сами не чухаются, и другим не дадут

KookyPentheus

Рокстар давно создали монополию и не желают ее делится, они не терпят конкуренцию, все что создается под их брендом, должно ими контролироваться и жестко монетизироваться на примере FiveM.

GraF68ru

Вышло ожидаемо - cumming in 2026 вместо coming