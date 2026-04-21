Фан-проект Grand Theft Auto: Vice City Stories для ПК удалён с YouTube

Rockstar, похоже, снова предприняла шаги в отношении очередного фанатского проекта Grand Theft Auto. Два месяца назад фанаты анонсировали фан-проект Grand Theft Auto: Vice City Stories, посвящённый 20-летию игры, для ПК. На этой неделе они опубликовали следующее сообщение в Telegram, которым поделился пользователь wrighteghe7 на сабреддите /GTA:

К сожалению, YouTube удалил все видео с нашего канала по просьбе издателя из-за политики авторского права. Мы очень ценим этот канал в Telegram и наше сообщество, поэтому должны принять меры предосторожности, чтобы предотвратить дальнейшие проблемы.



Чтобы минимизировать риск блокировки канала, мы будем публиковать контент реже в настоящее время. Пожалуйста, оставайтесь с нами — мы сделаем все возможное, чтобы держать вас в курсе, но более безопасным способом. Спасибо за вашу поддержку и понимание!

Напоминаем, что Grand Theft Auto: Vice City Stories изначально вышла на PlayStation Portable 31 октября 2006 года. Посмотрим, как будет развиваться этот фанатский проект дальше.