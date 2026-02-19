Фанаты работают над ПК-портом GTA Vice City Stories с обновлённой графикой - выход уже в 2026 году

Коллектив фанатов из России White Trash Games объявил о начале разработки ремастера и ПК-порта Grand Theft Auto: Vice City Stories под названием GTA Vice City Stories: Anniversary Edition.

Проект не только перенесёт игру на персональные компьютеры, но и будет содержать некоторые вырезанные механики, например, крики союзных NPC, когда Виктор делает трюки на мотоцикле во время совместной поездки. Как заявляют авторы, проект призван познакомить новых игроков с классикой, а также позволить фанатам вновь окунуться в атмосферу неонового порока. В качестве базы фанаты используют ReVC.

White Trash Game намерены выпустить GTA Vice City Stories: Anniversary Edition уже в этом году, и, в отличие от западных энтузиастов, похоже не слишком боятся жалобы по авторским правам от Rockstar Games и TakeTwo, поскольку компания не имеет представительства в Российской Федерации. Впрочем, это не значит, что Rockstar и TakeTwo не попробуют вставить палки в колёса за работу над собственным IP: GTA Vice City Nextgen Edition (порт на движок RAGE от GTA IV), несмотря на отсутствие представительства TakeTwo в РФ, всё-равно получила жалобу по авторским правам, из-за чего VK- и Telegram-каналы Revolution Team, авторов порта, были удалены. Как заявляют представители White Trash Games:

На случай бана у нас есть идеи. Но мы надеемся наивно, что до такого не дойдет, поскольку игра всеми забыта, к сожалению, и не составит конкуренции современным проектам R*. Но это наше мнение, мы понимаем, что все возможно, учитывая нынешний подход издателя к модам...

Прогресс разработки проекта

Grand Theft Auto: Vice City Stories вышла 31 октября 2006 года на Playstation Portable (PSP), а позже, 6 марта 2007 года, вышла и на Playstation 2. Сюжет игры рассказывает о событиях, за пару лет до прибытия Томми Версетти в Вайс Сити, а героем выступает Виктор Вэнс, бывший военный, который вынужден был попасть в криминальный мир Вайс Сити. Игра остаётся «запертой» на старых консолях и не имеет порта на современные системы, в отличие от Grand Theft Auto: Liberty City Stories, которая получила мобильный порт в декабре 2015 года.