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Grand Theft Auto: Vice City Stories 31.10.2006
Экшен, От третьего лица, Открытый мир, Песочница
8.7 332 оценки

GTA Vice City Stories на ПК: Возвращение в мир Vice City!

Valet_Saint
Новости

Проект GTA: Vice City Stories PC Adaption продолжает радовать фанатов. Разработчик неустанно трудится над тем, чтобы каждый мог ощутить всю полноту игрового опыта, который предлагала оригинальная игра на PlayStation 2 и PlayStation Portable, но теперь с удобством и доступностью ПК. Проект был разработан талантливым энтузиастом Андреем Поповым. Его старания и страсть к игре позволили воссоздать уникальный опыт GTA Vice City Stories для ПК, сохраняя при этом всю атмосферу и детали оригинальной игры.

На данный момент проект находится в стадии бета-тестирования, что означает, что разработчик активно работают над улучшением и доработкой игры. Самое замечательное, что сейчас любой желающий может присоединиться к тестированию и скачать игру с сайта Playground.ru. Это уникальная возможность испытать обновленную классику и внести свой вклад в её развитие.

Особенности проекта:

  • Полная адаптация: Игра полностью адаптирована под управление клавиатурой и мышью.
  • Улучшенное разрешение: Поддержка высокого разрешения экрана, что делает графику более четкой.
  • Исправления и улучшения: Разработчик проекта уделил внимание исправлению багов оригинальной версии и добавил новые активности.

Игровой процесс:

  • Сюжет: Игра представляет собой приквел к оригинальной Vice City, раскрывая историю персонажей и города до событий основной игры.
  • Нововведения: В игре появились новые побочные миссии и пасхалки (из Playstation 2).
  • Миссии: Миссии хорошо срежиссированы и предлагают игрокам разнообразные задания, отражающие дух оригинальной игры.

GTA: Vice City Stories PC Adaption представляет собой отличную возможность для фанатов серии пережить классическую игру с новыми улучшениями и удобствами современных ПК. Это проект, который сочетает в себе ностальгию по оригинальной игре с современными технологиями и улучшениями, делая его привлекательным как для старых фанатов, так и для новых игроков.

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Комментарии: 5
Ваш комментарий
jax baron

игра дно такое лютое, играл в своё время -вся игра возня.

0
PlatinumJack

вот бы на сайте научились теги ставить правильные и что бы они еще работали, что бы кал такого рода в ленту не просачивался!

-1
Oscilograf

После балдура и киберпанка сложно будет играть с такой деревянной анимацией. А ведь когда-то казалась крутой игрой.

-1
fforimen

ну я могу понять типа "ремейк" вайса на движке гта 4, который сейчас активно пилится и движется к своему завершению, но на кой хрен нам спустя больше 15 лет не самый интересный спин-офф серии с псп?)

-2
ugf16349

Если тебе не интересно, не значит что, всем не интересно.

2