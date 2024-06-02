GTA Vice City Stories на ПК: Возвращение в мир Vice City!

Проект GTA: Vice City Stories PC Adaption продолжает радовать фанатов. Разработчик неустанно трудится над тем, чтобы каждый мог ощутить всю полноту игрового опыта, который предлагала оригинальная игра на PlayStation 2 и PlayStation Portable, но теперь с удобством и доступностью ПК. Проект был разработан талантливым энтузиастом Андреем Поповым. Его старания и страсть к игре позволили воссоздать уникальный опыт GTA Vice City Stories для ПК, сохраняя при этом всю атмосферу и детали оригинальной игры.
На данный момент проект находится в стадии бета-тестирования, что означает, что разработчик активно работают над улучшением и доработкой игры. Самое замечательное, что сейчас любой желающий может присоединиться к тестированию и скачать игру с сайта Playground.ru. Это уникальная возможность испытать обновленную классику и внести свой вклад в её развитие.
Особенности проекта:
- Полная адаптация: Игра полностью адаптирована под управление клавиатурой и мышью.
- Улучшенное разрешение: Поддержка высокого разрешения экрана, что делает графику более четкой.
- Исправления и улучшения: Разработчик проекта уделил внимание исправлению багов оригинальной версии и добавил новые активности.
Игровой процесс:
- Сюжет: Игра представляет собой приквел к оригинальной Vice City, раскрывая историю персонажей и города до событий основной игры.
- Нововведения: В игре появились новые побочные миссии и пасхалки (из Playstation 2).
- Миссии: Миссии хорошо срежиссированы и предлагают игрокам разнообразные задания, отражающие дух оригинальной игры.
GTA: Vice City Stories PC Adaption представляет собой отличную возможность для фанатов серии пережить классическую игру с новыми улучшениями и удобствами современных ПК. Это проект, который сочетает в себе ностальгию по оригинальной игре с современными технологиями и улучшениями, делая его привлекательным как для старых фанатов, так и для новых игроков.
игра дно такое лютое, играл в своё время -вся игра возня.
вот бы на сайте научились теги ставить правильные и что бы они еще работали, что бы кал такого рода в ленту не просачивался!
После балдура и киберпанка сложно будет играть с такой деревянной анимацией. А ведь когда-то казалась крутой игрой.
ну я могу понять типа "ремейк" вайса на движке гта 4, который сейчас активно пилится и движется к своему завершению, но на кой хрен нам спустя больше 15 лет не самый интересный спин-офф серии с псп?)
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