Grand Theft Auto: Vice City Stories 31.10.2006
Экшен, От третьего лица, Открытый мир, Песочница
8.5 437 оценок

Take-Two раскрыла данные о продажах Vice City Stories из-за сэндвичей

monk70 monk70

В США кто-то попытался зарегистрировать товарный знак «Vice City Subs» для сети ресторанов сэндвичей, но, как и следовало ожидать, столкнулся с юридическими проблемами с Take-Two. Этот спор вынудил издателя раскрыть данные о продажах, которые он не публиковал с 2008 года.

Оказалось, что Vice City Stories за 18 лет продала ещё 2,5 миллиона копий, доведя общее количество до 7 миллионов.

Но по какой-то причине продажи Vice City остались прежними — 17,5 миллиона копий. Почему Take-Two обновила данные для одной игры, но не для другой, остаётся загадкой.

Комментарии:  3
BattleEffect

сэндвичи вы довольны?

Рикочико

Да! 🥪

Frost_47

Жаль для мобилок так и не переиздали эту единственную часть, хотя на эмуляторе PSP она играется отлично и с правым стиком. Кстати игре в этом году 20 лет исполняется, кто знает может они и перевыпустят её)