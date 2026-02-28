Take-Two раскрыла данные о продажах Vice City Stories из-за сэндвичей

В США кто-то попытался зарегистрировать товарный знак «Vice City Subs» для сети ресторанов сэндвичей, но, как и следовало ожидать, столкнулся с юридическими проблемами с Take-Two. Этот спор вынудил издателя раскрыть данные о продажах, которые он не публиковал с 2008 года.

Оказалось, что Vice City Stories за 18 лет продала ещё 2,5 миллиона копий, доведя общее количество до 7 миллионов.

Но по какой-то причине продажи Vice City остались прежними — 17,5 миллиона копий. Почему Take-Two обновила данные для одной игры, но не для другой, остаётся загадкой.