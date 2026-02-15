10 Chambers, авторы GTFO, проводят массовые увольнения после внутренней реорганизации

Шведская студия 10 Chambers, известная по кооперативному шутеру GTFO, подтвердила крупные сокращения персонала в рамках масштабной реструктуризации. Информация сначала появилась в публикациях сотрудников в LinkedIn, а позже была официально подтверждена самой компанией.

Среди тех, кто объявил об уходе, оказался сооснователь и бывший директор по разработке Хьяльмар Викстрём. Он сообщил, что начинает новый этап карьеры, планируя сосредоточиться на создании небольших независимых проектов и уделить больше внимания здоровью.

В комментарии изданию Game Developer представители студии заявили, что реструктуризация затронула «значительное число» сотрудников. По их словам, решение принято для того, чтобы обеспечить наилучшие условия для разработки будущего проекта — Den of Wolves.

Руководители студии Ульф Андерссон и Саймон Виклунд остаются у руля и продолжают работу над игрой. В компании подчеркнули, что дополнительные подробности будут раскрыты через официальные каналы, когда появится конкретная информация.

10 Chambers была основана в 2015 году бывшими разработчиками серии Payday 2. Den of Wolves станет для команды возвращением к жанру кооперативных ограблений. Ранее студия также анонсировала документальный видеопроект «Do the Game», который покажет закулисье разработки.

Ситуация в 10 Chambers — часть более широкой тенденции. В последние месяцы о сокращениях объявили Wildlight Entertainment после релиза Highguard, а также Riot Games, где изменения коснулись разработки файтинга 2XKO.

Реструктуризация также продолжается в Ubisoft, где она сопровождалась отменой ряда проектов.

Индустрия видеоигр по-прежнему переживает непростой период, и даже студии с амбициозными планами вынуждены пересматривать структуру команд ради завершения ключевых проектов.