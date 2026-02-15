ЧАТ ИГРЫ
GTFO 09.12.2019
Экшен, Шутер, Ужасы, От первого лица, Кооператив
7.7 191 оценка

10 Chambers, авторы GTFO, проводят массовые увольнения после внутренней реорганизации

IKarasik IKarasik

Шведская студия 10 Chambers, известная по кооперативному шутеру GTFO, подтвердила крупные сокращения персонала в рамках масштабной реструктуризации. Информация сначала появилась в публикациях сотрудников в LinkedIn, а позже была официально подтверждена самой компанией.

Среди тех, кто объявил об уходе, оказался сооснователь и бывший директор по разработке Хьяльмар Викстрём. Он сообщил, что начинает новый этап карьеры, планируя сосредоточиться на создании небольших независимых проектов и уделить больше внимания здоровью.

В комментарии изданию Game Developer представители студии заявили, что реструктуризация затронула «значительное число» сотрудников. По их словам, решение принято для того, чтобы обеспечить наилучшие условия для разработки будущего проекта — Den of Wolves.

Руководители студии Ульф Андерссон и Саймон Виклунд остаются у руля и продолжают работу над игрой. В компании подчеркнули, что дополнительные подробности будут раскрыты через официальные каналы, когда появится конкретная информация.

10 Chambers была основана в 2015 году бывшими разработчиками серии Payday 2. Den of Wolves станет для команды возвращением к жанру кооперативных ограблений. Ранее студия также анонсировала документальный видеопроект «Do the Game», который покажет закулисье разработки.

Ситуация в 10 Chambers — часть более широкой тенденции. В последние месяцы о сокращениях объявили Wildlight Entertainment после релиза Highguard, а также Riot Games, где изменения коснулись разработки файтинга 2XKO.

Реструктуризация также продолжается в Ubisoft, где она сопровождалась отменой ряда проектов.

Индустрия видеоигр по-прежнему переживает непростой период, и даже студии с амбициозными планами вынуждены пересматривать структуру команд ради завершения ключевых проектов.

