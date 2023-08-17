Новые скриншоты из гоночной игры GTR Revival ©

Генеральный директор Straight4 Studios - Ян Белл продолжает публиковать на своей странице фотографии будущего симулятора GTR Revival, на этот раз демонстрирующие автомобили группы C из гонок на выносливость. Ян Белл опубликовал два скриншота сделанных на автодроме Интерлагос, на одной фотографии чётко видна задняя часть прототипа Jaguar XJ-R9 Group C 1988 года, а на дальнем плане изображен Nissan R89C.

Ранее он опубликовал ещё два скриншота и обещал вернуть автомобили из старых игр GTR. Появление классических машин даёт игрокам надежду на то, что GTR Revival охватит большую истории автоспорта.