Новые скриншоты из гоночной игры GTR Revival

Руководитель Straight4 Studios - Ян Белл продолжает выкладывать скриншоты из своей новой игры, на этот раз представлена подборка фотографий с гонками на закате, стоит учитывать что это "пре-альфа". Не изменяя себе Ян Белл недавно воспользовался возможностью, чтобы похвастаться фактом, что ему удалось окружить себя некоторыми из самых передовых и самых известных разработчиков жанра гонок. Игра GTR Revival использует движок Unreal Engine 5 и новую систему физики шин.
на главную
об игре
GTR Revival TBA
4 3 оценки
TBA PC
4/10 Пользователи (3)
Реалистичный гоночный симулятор от создателя серии Project CARS.
попахивает г.эдак 2005-2008