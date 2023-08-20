Новые скриншоты из гоночной игры GTR Revival ©

Руководитель Straight4 Studios - Ян Белл продолжает выкладывать скриншоты из своей новой игры, на этот раз представлена подборка фотографий с гонками на закате, стоит учитывать что это "пре-альфа". Не изменяя себе Ян Белл недавно воспользовался возможностью, чтобы похвастаться фактом, что ему удалось окружить себя некоторыми из самых передовых и самых известных разработчиков жанра гонок. Игра GTR Revival использует движок Unreal Engine 5 и новую систему физики шин.