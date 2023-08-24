Опубликованы новые скриншоты духовного преемника GTR, GTR Revival ©

Ян Белл, генеральный директор Straight4 (и бывший основатель Slightly Mad Studios), опубликовал новые неотредактированные внутриигровые скриншоты GTR Revival. GTR Revival станет духовным преемником легендарной серии гоночных симуляторов GTR, и эти скриншоты дадут вам представление о том, что стремится создать Straight4.

К сожалению, у нас нет других подробностей об этом предстоящем симуляторе. Поскольку это будет духовный преемник GTR, мы можем смело предположить, что это будет скорее симулятор (а не смесь аркады и симулятора).

Ян Белл был основателем Slightly Mad Studios, команды Project CARS. Еще в 2019 году Codemasters приобрела Slightly Mad Studios, а затем, в 2021 году, Codemasters приобрела Electronic Arts. Ян Белл всегда был суров к EA и к тому, как они относились к Slightly Mad Studios, даже когда его студия работала над играми Need for Speed: Shift. И, по иронии судьбы, студии Яна Белла вернулись в EA. Мало того, в 2022 году EA положила конец франшизе Project CARS.