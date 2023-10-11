Показаны новые скриншоты игры GTR Revival с классическими автомобилями GT ©

Хотя подробностей о предстоящей игре GTR Revival известно не так много, генеральный директор Straight4 Studios - Ян Белл дразнит всё более и более интересными скриншотами, демонстрирующими потрясающие автомобили GT прошлых лет.

BMW M3 E46 GTR - автомобиль был разработан BMW Motorsport для участия в Американской серии Ле-Ман в 2001 году. M3 E46 GTR выигрывал чемпионат класса ALMS GT в 2001 и 2002 годах, он также выиграл гонку «24 часа Дайтоны» в 2001 году и занял второе место в гонке «24 часа Ле-Мана» в 2003 году.

Lister Storm GT - производство началось в 1993 году, Storm был очень успешным гоночным автомобилем, выигравшим множество гонок чемпионата GT Британии и чемпионата FIA GT. Он также участвовал в гонках «24 часа Ле-Мана» в 1995 и 1996 годах, но не смог финишировать в обеих гонках.

Dodge Viper GTS-R - ещё один знаковый автомобиль GT, впервые представленный в 1996 году. Viper GTS-R участвовал в различных гоночных сериях, включая Американская серия Ле-Ман, чемпионат FIA GT и «24 часа Ле-Мана». Выиграв множество чемпионатов и гонок, Viper стал одним из самых знаковых гоночных автомобилей своего времени.