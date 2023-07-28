Создатель серии Project CARS показал первый скриншот своего будущего проекта GTR Revival ©

Еще в 2022 году мы сообщали, что ведущие разработчики, известные по работе в Slightly Mad, трудятся над новым реалистичным гоночным проектом. Теперь пришло время первого скриншота из этой затеи, инициатором которой является Ян Белл, создатель серии Project CARS.

Ян Белл представил первый "необработанный скриншот" (как заявил разработчик в своем Twitter) игры, получившей название GTR Revival. Вчера также появился официальный логотип этого проекта, которая, как ожидается, обеспечит очень высокий уровень реалистичности игры.

Над реалистичными гонками работает недавно образованная команда Straight4Studios, сформированная из разработчиков, покинувших Slightly Mad Studios. Среди тех, кто покинул команду, был и Ян Белл, основатель этой британской компании.

Согласно заявлению Яна Бэлла, EA не была заинтересована в продолжении разработки серии Project CARS, поскольку "смотрела только на колонки продаж, а не на людей". Slightly Mad Studios была приобретена EA в 2021 году.