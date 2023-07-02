Для паркурного шутера Get To The Orange Door вышло обновление The Dark Down Under Part II с новыми боссами и оружием ©

Издатель инди-игр Hitcents из Боулинг-Грин (Кентукки, США) и разработчик инди-игр со Среднего Запада США Arcade Coin (Эндрю Смит) объявили. что они выпустили обновление The Dark Down Under Part II для их паркурного шутера от первого лица Get To The Orange Door, которое уже доступно для ПК в раннем доступе Steam.

Обновление представляет множество новых функций, включая улучшенные движения паркура, опасное оружие ближнего боя, совершенно новых врагов, инструменты для модификаций и систему звукового сопровождения, которая добавляет фоновые треки из зон боевых действий. Сразитесь с новыми боссами, такими как Голем и Богомол, и уничтожьте их с помощью недавно переработанного оружия BABE (Build A Bang Engine).

Как один из последних выживших в The Shatter, используйте передовые навыки мобильности и арсенал оружия, чтобы противостоять глобальной угрозе The World Sentinel. Прыгайте, мчитесь и бегайте по залитым неоновым светом уровням, кишащим врагами, и все это под ритмичный саундтрек в стиле синтезаторной волны. От дробовиков до снайперов и пистолетов — выбирайте из нескольких типов оружия, чтобы уничтожать врагов, блокирующих оранжевую дверь в конце каждого уровня.

Наносите еще больше урона с помощью недавно добавленного оружия ближнего боя: разрезайте врагов пополам и отражайте пули с помощью катаны, пробивайте любую броню с помощью копья и уничтожайте ближайшие угрозы с помощью молота. Испытайте восемь совершенно новых и переосмысленных уровней, от растянувшейся и экспансивной Эшвудской чащи до головокружительного вертикального подъема на Древесную шелуху.

Новые улучшения качества жизни включают более понятный пользовательский интерфейс, упрощенный HUD и переработанные меню. Повторяйте уровни несколько раз, чтобы открывать скрытые секреты на каждом уровне, улучшать навыки и способности и зарабатывать больше добычи.