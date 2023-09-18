Rogue-like шутер Get to the Orange Door получил самое крупное обновление ©

Новейшее обновление, получившее название «Секреты Раскола», содержит самое большое количество нового контента и добавляет создание оружия, модификаторы бега, функции сохранения и многое другое, что позволяет игрокам исследовать вдвое больше уровней с более высокой степенью настройки.

GTTOD: Get To The Orange Door, паркур-шутер от первого лица от разработчика Layers Deep и издателя Hitcents, получил новое обновление «Secrets of the Shatter» для игроков в раннем доступе Steam, предлагая значительные улучшения и расширения. Обновление включает в себя механику крафта и сохранения, существенное увеличение количества доступных уровней, а также другие новые функции и изменения.

В новом обновлении появилось несколько функций качества жизни, которые, несомненно, улучшат впечатления игроков, а также возможность сохранения в середине игры, позволяя геймерам приостанавливать и отходить, когда это необходимо. Одновременно смертоносные и тактические предметы теперь можно комбинировать для создания оружия для большего разнообразия и более тонкой стратегии. Эти столь востребованные функции, наряду с новым обучающим уровнем, служат еще большей открытости GTTOD для тех, кто впервые начинает играть в игру, а также предоставляют ветеранам альтернативные стили игры.

Это далеко не единственные дополнения: среди прочего, обновление открывает элементы добычи, больше локаций, дополнительные проклятия и благословения, а также новых грозных врагов, включая элитных врагов. В новейших уровнях особое внимание уделяется высокооктановым боям GTTOD и использованию оружия, от которого на счету каждый выстрел. «Secrets of the Shatter» также добавляет к выбираемой пользователем системе модификаторов прохождения игры «Стену настроек», предоставляющую больше возможностей для точной настройки игрового процесса, чем когда-либо прежде. Изменения в системе улучшений и прогресса игры еще больше повысят опыт игроков, поскольку они приобретают мощные способности и повышают свои навыки.