Roguelike-шутер Get To The Orange Door получит крупное обновление раннего доступа Steam 3 мая ©

GTTOD: Get To The Orange Door, интенсивный паркур-рогалик-шутер от первого лица, действие которого происходит в ретрофутуристическом мире, вдохновленном 80-ми, разработанный Arcade Coin и опубликованный Hitcents, получит крупное обновление контента для ПК с Windows в раннем доступе Steam в среду, 3 мая.

Как один из последних выживших в The Shatter, отправляйтесь на визуально переработанную неоновую планету, находящуюся на грани разрушения, чтобы спасти ее от угрозы The World Sentinel. Сражайтесь с новыми эмоциональными анимированными врагами перед переработанными зданиями, транспортными средствами, листвой и реквизитом, освещенными новым освещением и системами рассеяния для более мягкого вида.

Пройдите 13 переработанных и совершенно новых уровней, включая Amber Vale, воссоздание The Upper Abyss, The Reflection и The Heart, что позволит игрокам улучшать оружие и навыки персонажа. Победите невиданных прежде боссов и подожгите обновленного Стража клинков, чтобы превратить чудовище в пепел.

Исследуйте два лица Кармы, систему проклятий и благословений, создающую равные возможности для хаоса с жестокими способностями усиления. Разблокируйте обоюдоострое проклятие, чтобы нанести весь урон чему угодно (включая игрока), сделать игроков на 1500% сильнее или открыть огненное благословение, взрывая ближайших врагов и поджигая окружающих противников. Надежда на удивительно благотворную часть кармы, так как многие бонусы пронизаны фаталистическим будущим.

Станьте непревзойденным спидраннером, прыгая, мчась и скользя с паркурными приемами, достойными фильмов, на залитых неоновым светом уровнях под зажигательный саундтрек в стиле синтетической волны. Соберите арсенал из более чем 30 видов оружия, чтобы перехитрить врагов и постоянно улучшать навыки и способности, чтобы выдержать любые испытания. Вооружитесь всем, от дробовиков и снайперских винтовок до дуэльных пистолетов, и уничтожьте противников с хаотической ловкостью.

Смерть — это не конец. GTTOD: Get to the Orange Door предлагает бесконечную возможность повторного прохождения, где каждое прохождение смещается к новому месту назначения и маршруту, чтобы гарантировать, что ни одно прохождение никогда не будет прежним.