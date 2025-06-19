Пошаговая тактика Guards 2: Chaos in Hell вышла в Steam

Как заявляют разработчики, их проект – это если бы Plants vs. Zombies и Darkest Dungeon родили ребёнка, которого воспитали демоны — это был бы Guards II: Chaos in Hell.

Игра представляет собой пошаговую стратегию, где ключевым действием является перестановка двух персонажей в отряде из четырёх героев. После смены позиций три бойца на передней линии автоматически атакуют противников, а находящийся сзади восстанавливает здоровье. Каждый герой обладает типом атаки (физическая, огненная, магическая, смертельная), сопротивлениями к определённым видам урона и уязвимостями. Управление сводится к тактическому позиционированию и выбору момента для смены стоек.

Система развития включает:

Восемь персонажей, каждый с двумя альтернативными боевыми стойками, изменяющими их способности (например, переход Волшебника в Огненного мага открывает массовые атаки).

Индивидуальные деревья прокачки с более чем 30 улучшениями на героя для специализации в атаке, защите или уникальных навыках.

Временные усиления (Демоническая эссенция), получаемые за победы и используемые перед следующими битвами.

Предметы и пассивные навыки, расширяющие тактические варианты.

Игровой процесс разворачивается в пяти тематических локациях, основанных на мифологиях: египетская пустыня с мумиями, японский мир ёкаев, скандинавская ледяная пустошь, славянский заколдованный лес и классический оплот демонов. Прохождение включает 80 уровней с четырьмя уровнями сложности и дополнительным режимом для опытных игроков. Guards II доступна на ПК по цене 590 рублей. На старте продаж действует скидка 10%.