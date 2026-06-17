Экономика вместо ностальгии: разработчики Europa 1410 ответили на критику демоверсии и объяснили смену концепции

Разработчики грядущей исторической стратегии Europa 1410 опубликовали открытое обращение к игрокам, в котором попытались ответить на первые недовольные отзывы сообщества. Авторы признались, что внимательно читают каждый комментарий и прекрасно понимают разочарование некоторых фанатов. Как выяснилось, игроки, пришедшие во вселенную через вторую и третью части The Guild, ожидали увидеть привычный симулятор средневековой жизни с прямым управлением персонажем, однако новинка пошла по совершенно другому пути, который вы можете увидеть в хорошем разборе демоверсии на YouTube.

Создатели открыто объяснили, что Europa 1410 возвращается к корням франшизы и берет за основу механики оригинальной Europa 1400. Вместо личного контроля над каждым шагом героя игра фокусируется на глобальной экономике, градостроительстве и долгосрочном развитии своей династии. Сильные ностальгические чувства аудитории временно затмили изначальные цели студии, но команда обещает постепенно и планомерно вплетать элементы симулятора жизни в общую стратегическую канву на протяжении всего пути.

Игра находится в активной разработке около двух лет силами небольшой команды, а её выход в ранний доступ Steam запланирован ровно через месяц — 16 июля 2026 года. На старте авторы заложили прочный фундамент из трех главных столпов: производство товаров, семейные узы и политика. Теперь же фокус разработки смещается на уникальные особенности профессий. Например, трактирщикам придется следить за запасами пива ради репутации района, а разбойникам — балансировать между грабежами и предоставлением теневых услуг.

В дальнейших планах студии значится глубокая проработка атмосферы, уникальные анимации для рабочих и интерактивные сессии судов или дуэлей. Кроме того, разработчики подтвердили появление полноценного мультиплеера на всех картах, продвинутого искусственного интеллекта с уникальными характерами и официальной русской локализации наряду с другими языками. Чтобы вернуть доверие критиков, бесплатную демку решено оставить открытой и регулярно обновлять вплоть до финального релиза, позволяя игрокам лично оценивать прогресс перед покупкой.