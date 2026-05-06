Новый трейлер The Guild - Europa 1410 демонстрирует различные города

В The Guild - Europa 1410 город, в котором вы решите играть, становится вашим миром. Создавая своё наследие, развивая свой бизнес и стремясь стать средневековым магнатом, вы будете формировать будущее города так же, как и он будет формировать ваше. Когда вы производите и доставляете нужные товары, выигрывают все: вы сколачиваете состояние, а город процветает.

И это лишь один из способов получить влияние. Вы также можете заняться политикой, помогая устанавливать законы, контролировать строительство, создавать системы обороны и обеспечивать безопасность и гостеприимство вашего города.

The Guild - Europa 1410 выйдет с четырьмя средневековыми городами. Посетите Вроцлав, один из важнейших центров торговли и ремёсел Силезии и значимый центр культурного и религиозного развития. Нюрнберг играл важную роль в Священной Римской империи, славился своими ремёслами и служил крупным торговым центром для товаров из Италии и Северной Европы.

Из мощных укреплений Граца династия Габсбургов контролировала Штирию и использовала её стратегически важное положение для противодействия амбициям Османской империи. И наконец, Куттенберг, или Кутна-Гора, — город, который может показаться знакомым многим игрокам. Его богатые серебряные рудники сделали его одним из важнейших поселений в Богемии и движущей силой европейской добычи серебра.

The Guild - Europa 1410 — это возвращение к истокам серии, вдохновлённое оригинальной Europa 1400: The Guild. Ваше путешествие начинается с роли главы молодой династии и скромного бизнеса. С годами, по мере роста вашего бизнеса, вы должны расширять влияние своей семьи и обеспечивать преемственность, чтобы ваше наследие сохранилось.

В The Guild - Europa 1410 вы ориентируетесь в сложной сети взаимоотношений, где каждое решение может повлиять на будущее. Овладейте искусством торговли и производства, чтобы сколотить состояние. Используйте дипломатию и хитрость, чтобы перехитрить соперников. Создайте своё наследие и принимайте решения, которые повлияют на будущие поколения. Будь то стратегические союзы или открытое соперничество и коварные интриги, путь к господству зависит только от вас.