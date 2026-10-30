Обновление 0.5.0 для The Guild 1 Remake добавляет новые механики брака

Для The Guild 1 Remake: Europa 1410 вышло обновление 0.5.0 под названием Dynasty, Duty, and Drama, которое расширяет возможности управления династией, добавляет новые механики брака и позволяет активнее влиять на политическую жизнь средневекового города.

В The Guild семья играет ключевую роль: кампания охватывает несколько поколений, поэтому персонаж, которым игрок завершит прохождение, скорее всего, будет отличаться от того, с которого всё начиналось. Теперь можно самостоятельно выбирать, с кем будут встречаться и вступать в брак дети, чтобы обеспечить будущим наследникам выгодные связи и необходимые качества.

У потенциальных женихов и невест появились собственные характеры и предпочтения. Одних можно заинтересовать хорошим чувством юмора, других — внушительным состоянием. Если выбранный союз окажется неудачным, игрок сможет прекратить ухаживания. А для тех, кто уже успел жениться не на том человеке, предусмотрены более радикальные решения: от подозрительного напитка до публичного объявления, заканчивающегося изгнанием супруга. При этом смерть мужа или жены больше не означает, что персонажу придётся провести остаток жизни в одиночестве: теперь можно вступить в новый брак, сопровождающийся отдельной свадебной сценой.

Обновление также расширяет возможности персонализации. Игроки могут самостоятельно выбирать имена для своих персонажей, династий и новорождённых детей. Правда, последнее решение может не понравиться супругу. Кроме того, члены семьи теперь способны претендовать на конкретные политические должности, благодаря чему династия сможет одновременно продвигаться по нескольким ступеням политической лестницы.

Изменения затронули и управление хозяйством. Управляющим зданий можно поручать определённые задачи, а новая финансовая книга поможет отслеживать расходы и понимать, куда уходят деньги. Поддержка пользовательских модификаций локализации в Steam Workshop позволит сообществу добавлять новые языки. При этом официальные переводы, помимо английского и немецкого, пока находятся в разработке.

Среди других изменений разработчики улучшили производительность во время длительных игровых сессий, перебалансировали время изготовления предметов и изменили поведение клавиши Esc, которая теперь закрывает все открытые окна и всплывающие подсказки.

Важно: сохранения, созданные до выхода обновления 0.5.0, несовместимы с новой версией. Поэтому для продолжения игры придётся основать новую династию.