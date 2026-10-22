Обновление The Guild 1 Remake добавит улучшения в управление бизнесом, производственные процессы, экономику и другое

Управление средневековой бизнес-империей — дело непростое. Нужно следить за мастерскими, поддерживать стабильный доход и заботиться о том, чтобы ваша династия не пришла в упадок, — времени на интриги против соперников почти не остаётся. К счастью, помощь уже близко: 29 октября для The Guild 1 Remake: Europa 1410 выйдет обновление в рамках раннего доступа. Оно привносит улучшения в управление бизнесом, производственные процессы, экономику и жизнь династии.

Предстоящее обновление призвано сделать управление бизнесом более плавным и выгодным. Игроков ждут улучшенная система управления мастерами, расширенный контроль над их обязанностями, корректировка времени производства, а также экономические изменения, благодаря которым каждый город станет по-своему уникальным. Ведь успешный торговец знает: товар, который в одном городе приносит целое состояние, в другом может едва окупиться.

А поскольку управление династией — это не только зарабатывание денег, обновление также открывает новые возможности для семейной жизни. Игроки смогут вступить в повторный брак после потери супруга или супруги, активнее участвовать в выборе спутников жизни для своих детей, а также столкнуться с новыми событиями, связанными с рождением потомства и вопросами наследства. Разумеется, передача семейного состояния может пройти не так гладко, как планировалось, если родственники решат, что заслуживают большей доли.

The Guild 1 Remake: Europa 1410 уже доступна в раннем доступе в Steam.