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The Guild - Europa 1410 16.07.2026
Стратегия, Симулятор, Менеджер, Экономика, Вид сверху, Средневековье
7.4 29 оценок

Откройте для себя позднее Средневековье: The Guild - Europa 1410 выходит в ранний доступ в июле

monk70 monk70

История вашей собственной династии вот-вот начнётся: The Guild – Europa 1410 откроет свои двери в ранний доступ 16 июля. В оживлённых городах Священной Римской империи каждый уголок улицы открывает возможности разбогатеть, получить влияние и создать династию, которая просуществует столетия. Демоверсия будет доступна с 15 июня в рамках Steam Next Fest/

На старте раннего доступа игроки окажутся в четырёх разных городах — Куттенберге, Нюрнберге, Граце и Вроцлаве — каждый со своими районами и кварталами, которые можно развивать и улучшать. От кузницы до кафедры, от таверны до укромных уголков переулков — существует множество способов подняться с самых низов и оставить неизгладимый след в средневековом мире.

Игроки могут выбрать одну из 11 профессий, каждая со своим зданием, улучшениями и внутренними локациями:

  • Кузнец
  • Каменщик
  • Столяр
  • Портной
  • Парфюмер
  • Алхимик
  • Проповедник
  • Трактирщик
  • Вор
  • Страж
  • Грабитель

Будь то создание честного бизнеса, манипулирование рынком или торговля в менее законных сферах, каждый путь ведет все глубже в мир торговли, соперничества и амбиций. В каждом городе существует политическая система, построенная вокруг получения влиятельных должностей, голосов и привилегий, позволяющая игрокам подниматься по социальной лестнице как за счёт влияния, так и за счёт промышленности, занимая восемь социальных титулов — от простого горожанина до принца империи. И ни одно наследие не создаётся в одиночку. Игроки могут найти супруга, завести детей и обеспечить будущее своей родословной.

ПК Трейлеры
6
2
Комментарии:  2
Ваш комментарий
Властелин Сосцов

опять ранний доступ, и опять забросят на пол пути как все предыдущие части

1
Odesseet

Это мы ждём)

1