Откройте для себя позднее Средневековье: The Guild - Europa 1410 выходит в ранний доступ в июле

История вашей собственной династии вот-вот начнётся: The Guild – Europa 1410 откроет свои двери в ранний доступ 16 июля. В оживлённых городах Священной Римской империи каждый уголок улицы открывает возможности разбогатеть, получить влияние и создать династию, которая просуществует столетия. Демоверсия будет доступна с 15 июня в рамках Steam Next Fest/

На старте раннего доступа игроки окажутся в четырёх разных городах — Куттенберге, Нюрнберге, Граце и Вроцлаве — каждый со своими районами и кварталами, которые можно развивать и улучшать. От кузницы до кафедры, от таверны до укромных уголков переулков — существует множество способов подняться с самых низов и оставить неизгладимый след в средневековом мире.

Игроки могут выбрать одну из 11 профессий, каждая со своим зданием, улучшениями и внутренними локациями:

Кузнец

Каменщик

Столяр

Портной

Парфюмер

Алхимик

Проповедник

Трактирщик

Вор

Страж

Грабитель

Будь то создание честного бизнеса, манипулирование рынком или торговля в менее законных сферах, каждый путь ведет все глубже в мир торговли, соперничества и амбиций. В каждом городе существует политическая система, построенная вокруг получения влиятельных должностей, голосов и привилегий, позволяющая игрокам подниматься по социальной лестнице как за счёт влияния, так и за счёт промышленности, занимая восемь социальных титулов — от простого горожанина до принца империи. И ни одно наследие не создаётся в одиночку. Игроки могут найти супруга, завести детей и обеспечить будущее своей родословной.