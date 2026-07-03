Путь к богатству и власти начинается с мастерской: авторы The Guild - Europa 1410 показали, как работает экономика игры

Ashborne Games опубликовала новый дневник разработчиков The Guild – Europa 1410, посвятив его одной из ключевых систем будущей стратегии — средневековой экономике. Авторы подробно рассказали, как в игре будут устроены производственные цепочки, торговля и создание товаров, от которых напрямую зависит развитие династии.

Разработчики показали, что путь к влиянию начинается с добычи ресурсов. Игрокам предстоит закупать сырьё, перерабатывать его в мастерских и создавать ценные предметы, которые можно не только продавать, но и использовать для достижения собственных целей. Например, кузнецы смогут превращать железо и серебро в украшения, повышающие расположение городского совета или церковных властей.

При этом экономика не сводится к простому производству. Перенасыщение рынка собственными товарами способно обрушить цены и превратить прибыльный бизнес в убыточный, а некоторые товары и торговые маршруты окажутся связаны с серьёзным риском. Разработчики также намекают, что часть предметов будет иметь не самое законное применение, поэтому игрокам придётся постоянно выбирать между безопасным заработком и опасными, но более выгодными авантюрами.

Полный дневник разработчиков раскрывает дополнительные детали ремёсел, логистики и торговли, которые станут одной из основ игрового процесса The Guild – Europa 1410.