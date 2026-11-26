Студия Ashborne Games выпустила новый дневник разработки The Guild 1 Remake: Europa 1410, посвящённый созданию городов. Авторы рассказали, сколько исторических исследований требуется, чтобы улицы, здания и целые районы соответствовали своему облику в начале XV века.

За работу над городскими картами отвечает левел-дизайнер Радим Витек. Команда стремится воссоздать поселения максимально близко к тому, как они выглядели около 1410 года. Для этого разработчики в первую очередь изучают сохранившиеся карты XV века. Если подходящих материалов нет, они обращаются к более поздним планам и последовательно проверяют улицы и здания, выясняя, какие из них уже существовали в Средневековье, а какие появились значительно позже.

Такой подход помогает избежать исторических неточностей. Например, в игровом городе не появится узнаваемая церковная башня, если в действительности её построили лишь спустя столетие после выбранного периода.

В дневнике Радим Витек также отвечает на несколько вопросов сообщества. Разработчики объясняют, почему включили в игру Куттенберг (современную Кутну-Гору), какой город оказался самым сложным для воссоздания и почему на нынешнем этапе в игре пока нет прибрежных поселений.

The Guild 1 Remake: Europa 1410 развивает традиционные для серии механики торговли, производства и политических интриг. Игроки смогут выбрать профессию кузнеца, алхимика или портного, построить собственное дело и со временем стать одним из самых влиятельных людей города. Предусмотрены и криминальные занятия: ограбление повозок, кражи, карманные кражи и похищения ради выкупа. Альтернативой станет служба в городской страже и борьба с преступностью.

Политическая система позволит занимать влиятельные должности, мешать планам соперников и прибегать к шантажу ради получения поддержки. При этом преступления могут оставлять улики, которые впоследствии используют против игрока в суде.

Разработчики также обещают детализированную средневековую архитектуру, оживлённые рынки и мастерские, а города будут меняться по мере развития поселения. Многопользовательский режим на 12 человек появится в ходе раннего доступа: игроки смогут сотрудничать, конкурировать, устраивать засады на повозки друг друга и даже доводить конфликты до судебных разбирательств и дуэлей.