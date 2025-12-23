Ролевая стратегия The Guild: Europa 1410 пересекла отметку в 100 тысяч вишлистов в Steam

Ролевая стратегия The Guild: Europa 1410 от студии Ashborne Games преодолела важную веху — 100 тысяч добавлений в список желаемого пользователей Steam. Эта цифра стала ярким показателем интереса игроков к проекту, который сочетает в себе элементы стратегии и ролевой игры в средневековой Европе.

Разработчики поблагодарили сообщество за активность и объявили о старте закрытого тестирования. Первая волна приглашений уже отправлена, а вторая и третья волны последуют в ближайшее время. В своём обновлении команда также поделилась планами на ближайшее время и рассказала о проделанной работе за последний месяц.

The Guild: Europa 1410 предложит игрокам множество путей развития. Можно создать могущественную династию, освоив ремесло, построить торговые и политические связи, или, например, создать криминальную империю. Для тех, кто стремится к честному пути, доступна роль благородного рыцаря.

Кроме того, игра поддерживает как одиночное прохождение, так и кооператив для компании до 12 человек. Ожидается, что выход игры состоится в 2026 году на PC с поддержкой русского языка.