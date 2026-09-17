Состоялся релиз ремейка культовой экономической стратегии The Guild в раннем доступе в Steam

Издательство THQ Nordic выпустило симулятор средневековой жизни The Guild 1 Remake: Europa 1410 в стадию раннего доступа на ПК. Цифровой релиз обновлённой версии классической экономической стратегии состоялся 17 сентября 2026 года в сервисе Steam. В честь долгожданного запуска разработчики подготовили специальное праздничное предложение для первых покупателей, предоставив временную скидку в размере 34 процентов, которая будет действовать в магазине ровно 2 недели.

На старте раннего доступа пользователи могут выбрать профессию, начать зарабатывать капитал, продвигаться по социальной лестнице и основать собственную правящую династию. Игрокам уже доступен запуск одиночной кампании в одном из 6 стартовых исторических городов, включая Нюрнберг. В процессе развития авторы планируют постепенно расширять карту мира за счёт добавления новых поселений, а также существенно увеличить количество доступных ремёсел, внедрив в экономическую систему профессии вора и ростовщика.

Важной особенностью процесса производства симулятора стало тесное взаимодействие команды разработчиков с фанатами оригинальной трилогии. Создатели полностью переработали ключевые внутриигровые события, превратив выборы в городскую ратушу и судебные дуэли в полноценные интерактивные сцены с профессиональной голосовой озвучкой. Решения и действия игрока в этих сюжетных эпизодах будут напрямую влиять на исход политической борьбы. Все существующие в текущем билде профессии также получат индивидуальные геймплейные улучшения для повышения уникальности каждого пути развития.

Текущая базовая версия проекта предлагает игрокам глубокий и проработанный одиночный режим, однако авторы уже сформировали чёткую дорожную карту на ближайшие месяцы. В будущих контентных обновлениях разработчики обещают добавить масштабные многопользовательские кампании, рассчитанные на одновременное участие до 12 пользователей. Команда планирует активно полировать техническое состояние игры, исправлять ошибки и расширять возможности симулятора на основе отзывов и предложений от участников раннего доступа.