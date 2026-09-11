The Guild 1 Remake: Europa 1410 выйдет в ранний доступ 17 сентября - разработчики раскрыли план развития игры

Ashborne Games раскрыла план развития The Guild 1 Remake: Europa 1410 перед выходом игры в ранний доступ 17 сентября. Разработчики также сообщили, что проект уже добавили в список желаемого более 300 тысяч игроков.

На старте будут доступны шесть городов: Грац, Куттенберг, Нюрнберг, Фрайбург, Вроцлав и учебный Ландсфорт Херле. Игроки смогут выбрать одну из восьми профессий — кузнеца, портного, столяра, каменщика, жреца, трактирщика, алхимика или парфюмера — и постепенно превратить небольшую мастерскую в крупное предприятие.

При этом развитие династии не ограничится заработком. Персонажи смогут вступать в брак и заводить наследников, а кампания рассчитана на несколько поколений. В политике можно будет занимать должности, подкупать и шантажировать влиятельных горожан, а достаточно высокий статус позволит влиять на развитие города, строительство и законы.

На старте игра будет поддерживать английский и немецкий языки. Позже разработчики планируют добавить французский, испанский, польский, чешский, упрощённый китайский и русский.

В раннем доступе The Guild 1 Remake: Europa 1410 будет постепенно получать новые возможности. Одним из крупных обновлений станет Stabby, посвящённое боевой системе. В нём появятся профессии Вора, Грабителя и Стража, патрулирование улиц, ограбления и нападения на чужие владения, а также переработанная система боёв и дуэлей.

Следующее крупное обновление, Backstabby, добавит многопользовательский режим для 12 игроков. Можно будет сотрудничать или соперничать с другими династиями, заключать союзы, участвовать в кооперативных и соревновательных испытаниях. Одновременно разработчики переработают экономику, сильнее связав успех игроков с потребностями города, и добавят новый город.

С выходом версии 1.0 появятся Торговец и Ростовщик. Первый позволит импортировать и экспортировать редкие товары, а второй — обменивать заработанные за рубежом деньги и брать кредиты. Кроме того, разработчики подготовят новую карту и дополнительные возможности, связанные с гильдиями.

Таким образом, ранний доступ станет для The Guild 1 Remake: Europa 1410 не просто стартом, а основой для постепенного расширения экономической, политической и криминальной составляющих игры.