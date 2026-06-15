The Guild - Europa 1410 обзавелась демоверсией в рамках Steam Next Fest

Получите первое представление о жизни в средневековой Европе: демоверсия The Guild – Europa 1410 уже доступна в Steam и также будет представлена ​​в рамках Steam Next Fest, который стартует сегодня позже.

В демоверсии игроки могут окунуться в оживлённый город Куттенберг и выбрать одну из трёх профессий: кузнец, трактирщик или алхимик. В течение 17 ходов начинающие торговцы, ремесленники и предприниматели получат представление об экономических, социальных и политических системах, которые лежат в основе полной версии игры.

В зависимости от индивидуального стиля игры и принимаемых решений, демоверсия предлагает примерно 2–4 часа игрового процесса и демонстрирует некоторые возможности и испытания, ожидающие игроков в игре.

В настоящее время демоверсия доступна на английском языке. Дополнительная языковая поддержка и многопользовательский режим будут добавлены в ходе этапа раннего доступа. Ранний доступ к The Guild – Europa 1410 начнётся 16 июля 2026 года.