Выход The Guild - Europa 1410 в раннем доступе перенесён на сентябрь 2026 года

Разработчики The Guild – Europa 1410 объявили о переносе запуска раннего доступа. Вместо ранее запланированной даты 16 июля игра выйдет в сентябре 2026 года.

Решение было принято после анализа отзывов игроков, оставленных по итогам участия в Steam Next Fest. Авторы сообщили, что демоверсия вошла в топ-25 самых популярных среди более чем 4000 представленных проектов, а тысячи отзывов помогли определить приоритеты дальнейшей разработки.

По словам разработчиков, контент, который изначально планировалось выпустить первым обновлением после старта раннего доступа, теперь станет частью самой стартовой версии. Это позволит предложить игрокам более насыщенную и отполированную сборку уже на релизе.

К сентябрьскому запуску в игре появятся:

новая карта, выполняющая роль обучающей зоны;

улучшенный пользовательский интерфейс, включая инструменты автоматизации повторяющихся бизнес-процессов;

новые и доработанные анимации жителей и работников;

поддержка дополнительных языков, часть из которых получит озвучку.

При этом разработчики подчеркнули, что перенос не повлиял на дорожную карту проекта. После выхода в раннем доступе по-прежнему запланированы многопользовательский режим, новые карты и профессии, а также расширение экономических, политических механик и системы развития династии.

До релиза авторы также выпустят обновление демоверсии, в котором игроки смогут оценить часть перечисленных улучшений.