Guild Saga: Vanished Worlds выйдет на PlayStation 5 в мае 2027 года

Студия Ocelot Technologies анонсировала выход Guild Saga: Vanished Worlds на PlayStation 5. Фэнтезийная тактическая RPG предложит собрать отряд искателей приключений, исследовать загадочный архипелаг Респайт и сражаться с опасными противниками в пошаговых битвах. Консольная версия появится в мае 2027 года.

Сюжет начинается с первого путешествия героев вместе с Гильдией искателей приключений. Однако корабль попадает в загадочный водоворот и терпит крушение. Оказавшись на острове Респайт, отряд сталкивается с пиратами, свирепыми зверями и подозрительными алхимиками. Исследуя архипелаг, персонажи постепенно раскрывают его тайны.

В основе боевой системы лежат пошаговые сражения с возможностью комбинировать навыки из десяти дисциплин. Игроки смогут создавать собственные тактики, подбирать способности и экипировку, а также формировать команду с разными специализациями.

Guild Saga: Vanished Worlds уже доступна в раннем доступе на ПК в Steam. Версия для PlayStation 5 выйдет в мае 2027 года.