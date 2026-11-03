Guild Wars отправит игроков в загробный мир - анонсировано дополнение Afterlife

Студия ArenaNet представила дебютный трейлер Guild Wars Afterlife — нового дополнения для фэнтезийной MMORPG. Игроков ждёт путешествие в загадочные земли Ксотечи (Xotecha), где им предстоит столкнуться с опасным культом и исследовать постоянно меняющееся подземелье.

Главными противниками станут последователи Культа Одрана (Cult of Odran). Чтобы противостоять новой угрозе, героям придётся заручиться поддержкой союзников, сразиться с многочисленными врагами и раскрыть тайны необычного региона.

Одной из особенностей Afterlife станет подземелье, которое меняется по мере прохождения. Разработчики обещают новые испытания и награды для тех, кто решится отправиться в опасное путешествие.

Релиз Guild Wars Afterlife запланирован на 13 января 2027 года. Дополнение заявлено для PC (Steam), а также мобильных устройств под управлением iOS и Android.