Многопользовательская ролевая игра Guild Wars Reforged выйдет на мобильных устройствах

Недавний ремастер популярной игры 2005 года от студии ArenaNet скоро появится на смартфонах. Мобильная версия Guild Wars Reforged станет доступна совершенно бесплатно для пользователей устройств на базе iOS и Android уже этим летом. В базовую бесплатную версию войдет оригинальная сюжетная кампания Prophecies, но во время прохождения игрокам придется смотреть рекламу.

Чтобы отключить рекламу и открыть доступ к дополнительным сюжетным линиям, пользователям потребуется приобрести каждую кампанию отдельно на ПК за 7 долларов. Дополнение Eye of the North и набор бонусных миссий обойдутся в 10 долларов. При этом для действующих владельцев версии для ПК есть приятная новость. Если у вас уже куплена игра, достаточно связать свою учетную запись ArenaNet с мобильным приложением. После этого вы получите полную версию без рекламы совершенно бесплатно.

Мобильный порт будет поддерживать полную синхронизацию прогресса между ПК и смартфонами. Геймеры на 2 платформах смогут играть на общих серверах благодаря функции кроссплея. Руководитель разработки Стивен Кларк Уилсон отметил, что опыт адаптации пользовательского интерфейса для консоли Steam Deck сильно помог команде при переносе проекта на мобильные экраны.

Версия Guild Wars Reforged для ПК вышла в конце прошлого года. Проект получил поддержку контроллеров, обновленную графику, улучшенные звуковые эффекты и новую систему отслеживания заданий. В честь 21 годовщины разработчики добавили в игру новые квесты и подземелье. В это же время полноценная 2 часть серии под названием Guild Wars 2 продолжает получать обновления. В октябре прошлого года для нее вышло уже 6 дополнение.