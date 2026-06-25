Мобильная версия Guild Wars: Reforged стала доступна на iOS и Android

Компания ArenaNet выпустила обновленную версию оригинальной многопользовательской ролевой игры Guild Wars: Reforged на мобильных устройствах. Релиз проекта на операционных системах iOS и Android состоялся 24 июня 2026 года.

Ранее, в конце 2025 года, переиздание появилось на персональных компьютерах и портативных игровых системах вроде Steam Deck. Тот релиз принес множество качественных улучшений, включая переработанный интерфейс пользователя и поддержку контроллеров. Теперь весь этот функционал перенесен на мобильные платформы без каких-либо сокращений в игровом процессе. Разработчики также предусмотрели полную кроссплатформенную игру и сохранение прогресса между мобильной и компьютерной версиями.

Управлять персонажем в мобильной версии можно при помощи виртуальных кнопок на сенсорном экране или совместимых физических геймпадов, включая специализированные устройства вроде Backbone One. Проект также получил специальную настройку предпочтительного региона, которая автоматически соединяет игрока с ближайшим дата-центром для минимизации задержек во время игры в пути.

Базовая кампания под названием Prophecies распространяется бесплатно. Дополнительные сюжетные кампании Factions и Nightfall продаются по цене 6.99 долларов за каждую. Масштабное дополнение Eye of the North стоит 9.99 долларов, а за набор бонусных миссий Bonus Mission Pack придется заплатить 5.99 долларов.