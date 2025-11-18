Возвращение в Тирию: Guild Wars Reforged выходит 3 декабря

ArenaNet совместно со студией 2weeks официально представили Guild Wars Reforged — модернизированное переиздание культовой MMORPG, которое выйдет 3 декабря на ПК. Игру можно будет приобрести в Steam и на сайте ArenaNet за 19,99 $, а для владельцев оригинальной версии обновление станет полностью бесплатным.

Создатели подчёркивают, что цель проекта — сохранить наследие Guild Wars и сделать игру комфортной для современных игроков. Директор Стивен Кларк-Уилсон отметил, что спустя двадцать лет у игры остаётся невероятно преданное сообщество, и Reforged призвана вдохнуть в классику новую жизнь. В 2weeks, которую основали бывшие сотрудники ArenaNet, к проекту подходят с особым энтузиазмом — многие из них работали над оригиналом ещё в подростковом возрасте.

Guild Wars Reforged объединяет все три кампании — Prophecies, Factions и Nightfall, одновременно расширяя технические возможности игры. Ремастер впервые предлагает поддержку контроллеров XInput, улучшенный рендеринг, новые варианты сглаживания, окружающую окклюзию и обновлённый блум. Интерфейс тоже стал современнее: игра получила HD-иконки навыков, увеличенные шрифты, поддержку высокого DPI, улучшенный 3D-звук и новый трекер квестов, который упрощает навигацию и делает продвижение по сюжету интуитивнее.

Кроме того, игра стала совместимой со Steam Deck, что открывает дорогу для путешествий по Тирии в портативном формате.

Guild Wars Reforged — это пример того, как классическая MMORPG может получить новое дыхание, сохраняя дух оригинала, но при этом соответствуя ожиданиям современной аудитории.