Игроки Guild Wars 2 остались в недоумении после презентации самого странного класса в истории этой ММО

Дополнение Guild Wars 2: Visions of Eternity продолжает раскрывать новые специализации, и на этот раз ArenaNet показала сразу три: «Антиквара» для Вора, «Ритуалиста» для Некроманта и «Парагона» для Воина. Казалось бы, всё идёт по плану — но одна из этих специализаций уже вызвала бурную реакцию в сети, и увы, не самую позитивную.

На фоне привычного возвращения архетипов из первой части — Ритуалиста и Парагона — «Антиквар» смотрится как минимум неожиданно. Вместо изящного бойца-тени, которым всегда был Вор, игроки получили что-то похожее на гибрид Индианы Джонса, карточного шулера и... гитариста. Да, новый класс носит шляпу, использует игральные карты (которые как-то связаны со способностями), играет на гитаре и таскает с собой скоморошного спутника-скритта.

Фанаты оказались не готовы к такому креативному повороту. Многие в комментариях на YouTube называют специализацию «шуткой», «фанатской пародией» и даже «оскорблением» для тех, кто играет за Вора. Анимации атак выглядят неубедительно, визуальный стиль — спорный, а роль карты и музыкального инструмента в боевой системе пока остаётся загадкой. Примечательно, что даже на официальном анонсе не объяснили, зачем герою гитара и как она влияет на геймплей.

Игроки надеются, что больше ясности появится в ходе прямой трансляции, запланированной на ближайшую пятницу, где ArenaNet обещает показать способности Антиквара в действии. Пока же доминируют вопросы и мемы. Специализацию уже сравнивают с первоапрельской шуткой, только запущенной в конце июля.

Будущее покажет, станет ли «Антиквар» необычным, но любимым выбором или же исчезнет с радаров как курьёз. В любом случае, Visions of Eternity рискует стать самым экспериментальным дополнением за всю историю Guild Wars 2 — и пока не все эксперименты вызывают восторг.