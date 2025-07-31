Трейлер Guild Wars 2: Visions of the Beyond раскрывает три новые профессии: Парагон, Антиквар и Ритуалист

ArenaNet представила вторую тройку элитных специализаций, которые появятся в грядущем дополнении Guild Wars 2: Visions of Eternity. После Трубадура, Гневного Стрелка и Светоча, представленных на прошлой неделе, на этот раз речь идёт о Совершенстве, Антикваре и Ритуалисте.

Ритуалист — элитная специализация Некроманта. Она вдохновлена оригинальной профессией Ритуалиста из Guild Wars и призывает заклинания оружия, воздействующие на ближайших союзников. Он также призывает духов Муки, Жажды странствий и Сохранения для атаки на врагов.

Антиквар — новая элитная специализация для вора. Как поставщики редких артефактов, антиквары используют свой навык «Кража», чтобы пробудить воровские наклонности своих спутников-скриттов. Они крадут у врагов, чтобы создавать случайное импровизированное оружие. Антиквар может использовать свои уникальные навыки во время перезарядки, но это может иметь негативные последствия, что делает его занятие рискованным.

И наконец, что не менее важно, есть Совершенство, новая элитная специализация для Воина. Вооружённые копьём и щитом, эти защитники Элоны накапливают свой ресурс мотивации, используя взрывные навыки. Они могут направлять эту мотивацию в голосовые крики, такие как песнопения, припевы, команды и эхо. Эти крики воздействуют на окружающее пространство, наказывая врагов или поддерживая союзников Совершенства.

Предположительно, ArenaNet опубликует последние три элитные специализации для оставшихся классов (Ревенант, Инженер и Элементалист) на следующей неделе.

Помимо новых элитных специализаций, игра предложит совершенно новые зоны, новые рейды, новый Фрактал, новую Конвергенцию, новую карту «Усадьба», три новых уровня мастерства для водного ездового животного Скиммер, а также различные новые доспехи, оружие, легендарные предметы и реликвии. Сам сюжет вращается вокруг коварного плана Дознания относительно острова Кастора.

Guild Wars 2: Visions of Eternity выйдет 28 октября.