Вечные видения: Guild Wars 2 получит новое дополнение Visions of Eternity в конце октября

ArenaNet анонсировала шестое по счёту дополнение к MMORPG Guild Wars 2 — Visions of Eternity, которое выйдет 28 октября. Как и в предыдущих случаях, владельцы дополнения будут получать свежие главы сюжета и три крупных обновления в течение года после релиза.

С запуском Visions of Eternity в игре появятся две новые локации на острове Кастора — ранее неизведанной части мира Тирии. Там игроков ждут приключения, новые враги и возможности для исследования.

Каждая профессия получит новую элитную специализацию, что откроет дополнительные пути развития персонажа и разнообразит боевую систему.

Также расширится система жилищ, представленная в Janthir Wilds. На солнечных пляжах Касторы станет доступен новый участок для усадеб, а функция планировки позволит делиться дизайном построек с другими игроками — при наличии необходимых украшений можно будет воссоздать точную копию понравившегося жилья.