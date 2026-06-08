Авторы Guild Wars 3 считают, что жанр MMORPG застрял в прошлом и нуждается в революции

Анонс Guild Wars 3 на Summer Game Fest 2026 стал одним из главных сюрпризов для поклонников MMORPG. По мнению разработчиков из ArenaNet, жанр давно нуждается в серьёзных изменениях, поскольку большинство игроков уже более десяти лет проводят время в одних и тех же проектах.

Глава студии Колин Йохансон в интервью после презентации заявил, что рынок MMORPG находится в состоянии стагнации. По его словам, многие современные игры продолжают использовать идеи и механики, сформировавшиеся ещё много лет назад, тогда как новых крупных проектов от западных студий практически не появляется.

«Жанр MMORPG готов к чему-то новому. Он застыл на месте. Большинство из нас играет в одни и те же игры уже больше десяти лет», — отметил Йохансон.

Разработчик напомнил, что каждая часть Guild Wars создавалась как ответ на проблемы своего времени. Первая игра отказалась от обязательной подписки, а Guild Wars 2 сделала ставку на открытый мир и кооперативные механики, которые минимизировали конкуренцию между игроками.

Теперь ArenaNet намерена вновь изменить привычные правила. Хотя студия пока не раскрывает все детали проекта, известно, что Guild Wars 3 получит динамичную боевую систему и систему передвижения с акцентом на импульс и мобильность персонажа. По словам авторов, вдохновение они черпают в современных одиночных экшен-RPG, а не в традиционных MMORPG.

Заявления ArenaNet выглядят особенно актуальными на фоне непростой ситуации в жанре. За последние годы многие западные компании либо отказались от разработки новых MMORPG, либо отменили уже существующие проекты. Одним из последних примеров стала отмена MMO по вселенной «Властелина колец» от Amazon.

Сейчас Guild Wars 3 остаётся одним из немногих крупных MMORPG-проектов от западных разработчиков, находящихся в активной разработке. По данным ArenaNet, закрытое бета-тестирование стартует осенью 2027 года на PC и PlayStation 5, а полноценный релиз ожидается не раньше 2028 года.