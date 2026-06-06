Guild Wars 3 дебютировала на Summer Game Fest: показан первый трейлер новой MMORPG с упором на свободу исследования

Одним из неожиданных анонсов Summer Game Fest стала Guild Wars 3. Разработчики впервые представили дебютный трейлер новой MMORPG, которая позиционируется как современная эволюция жанра и делает ставку на динамичные сражения, глубокую настройку персонажей и бесшовное исследование мира.

Действие игры развернётся в землях Орра — загадочном фэнтезийном мире, наполненном магией, тайнами и древними историями. Игрокам предстоит взять на себя роль Ваэльвардена — защитника Орра, которому предстоит исследовать огромные территории, раскрывать секреты прошлого и взаимодействовать с другими искателями приключений.

Судя по показанному трейлеру, одной из главных особенностей Guild Wars 3 станет система передвижения. Герои смогут бегать, скользить, прыгать и перемещаться верхом, сохраняя импульс между различными способами движения. Такой подход выглядит как попытка сделать исследование мира не менее важной частью игрового процесса, чем сражения.

Боевая система также обещает стать одной из ключевых сильных сторон проекта. Авторы заявляют, что она объединит экшен-механику с тактическим использованием навыков, позиционированием и развитием персонажа. По крайней мере на бумаге это звучит как логичное развитие идей, благодаря которым серия Guild Wars всегда выделялась среди других MMORPG.

Одновременно были опубликованы и системные требования для ПК. Для запуска потребуется как минимум процессор Intel Core i5-8400 или AMD Ryzen 5 2600, 16 ГБ оперативной памяти и видеокарта уровня RTX 2060 или Radeon RX 5700.

Пока разработчики не сообщили дату релиза. Также на данный момент не заявлена поддержка русского языка. Тем не менее первый трейлер уже привлёк внимание поклонников жанра, а сама Guild Wars 3 выглядит как один из самых амбициозных MMO-проектов, представленных на Summer Game Fest.