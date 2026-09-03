Guild Wars 3 может стать новой надеждой для фанатов MMORPG

На gamescom 2026 журналистам показали закрытую 15-минутную демонстрацию Guild Wars 3. Игра пока находится на стадии пре-альфа, поэтому до релиза ещё многое может измениться, однако первые впечатления оказались весьма положительными.

События Guild Wars 3 происходят более чем за тысячу лет до первой части — в Орре. ArenaNet специально выбрала практически неизученный период истории, чтобы как давние поклонники серии, так и новички могли начать знакомство с игрой без необходимости знать предыдущие события.

Главной особенностью новой части станет система Momentum, объединяющая движение и боевую систему. Персонажи смогут разгоняться, прыгать, планировать, бегать по стенам и сохранять набранную скорость при переходе между действиями. Это непосредственно влияет на сражения: например, атака после стремительного падения с высоты наносит больше урона и сильнее отбрасывает противников.

Окружение также станет частью боевой системы. Врагов можно будет сталкивать со стенами и сбрасывать с высоты, а крупные противники получат несколько уязвимых зон. Некоторые из них потребуют взаимодействия между игроками.

Именно кооперативу ArenaNet уделяет большое внимание. В демо показали комбинации между классами, позволяющие использовать способности союзников для проведения более эффективных атак. Например, воин способен применять щит не только для защиты, но и как своеобразную платформу, с которой напарник может совершить прыжок на врагов.

При этом Guild Wars 3 сохранит привычную для серии систему билдов и элитных навыков. Однако теперь некоторые мощные способности будут заряжаться непосредственно во время сражений, а не просто восстанавливаться по таймеру.

Пока делать окончательные выводы слишком рано: игра находится на ранней стадии разработки, а показанная версия отличалась более грубой графикой и нестабильной частотой кадров. Тем не менее ArenaNet уже демонстрирует интересный подход к сочетанию классической MMORPG с динамичным экшеном.

Бета-тестирование Guild Wars 3 запланировано на осень 2027 года.