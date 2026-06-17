Guild Wars 3 откажется от подписки и боевых пропусков: ArenaNet делает ставку на "честную" MMO

Глава ArenaNet Колин Йохансон раскрыл ключевые принципы разработки Guild Wars 3 и подтвердил то, что наверняка обрадует многих поклонников жанра MMORPG. Новая игра не будет использовать ежемесячную подписку, а также обойдётся без платных сезонных пропусков и механик pay-to-win.

По словам Йохансона, философия Guild Wars остаётся неизменной с момента выхода первой части в 2005 году. Тогда отказ от подписочной модели был смелым шагом для MMO, и разработчики не собираются изменять этому подходу спустя более двадцати лет. В ArenaNet считают, что игроки должны иметь возможность покупать игру один раз и возвращаться к ней тогда, когда сами захотят, не чувствуя давления со стороны обязательных платежей.

Не менее принципиальной стала позиция студии в отношении монетизации. Разработчики заявили, что в Guild Wars 3 не появятся предметы, дающие игровое преимущество за реальные деньги. Единственными микротранзакциями останутся косметические предметы, не влияющие на баланс и развитие персонажей.

Третьим важным направлением стала концепция уважения ко времени игроков. В ArenaNet признают, что современная аудитория располагает огромным выбором развлечений, поэтому игровой процесс должен приносить удовлетворение без чрезмерного гринда и искусственных препятствий. В рамках этой идеи в Guild Wars 3 появится новый Зал Монументов, который позволит связать аккаунты с Guild Wars 2 и получить различные награды за достижения в предыдущей игре.

Отдельно Йохансон подчеркнул, что Guild Wars 3 не станет копией своих предшественниц. По его словам, новая MMO займёт промежуточное положение между различными подходами к жанру и будет развивать идеи серии с учётом современных технологий и изменившихся ожиданий аудитории.

На фоне растущего количества сервисных игр с агрессивной монетизацией позиция ArenaNet выглядит попыткой вернуть интерес к модели, где главным стимулом для игроков остаётся сам игровой процесс, а не бесконечная гонка за очередным боевым пропуском. Бета-тестирование Guild Wars 3 стартует осенью 2027 года, а релиз запланирован на ПК и PlayStation 5.