Guild Wars 3 покажет Золотой век Орра и расскажет историю до событий Guild Wars 2

ArenaNet поделилась новыми подробностями о сюжете Guild Wars 3. Разработчики рассказали, что действие игры развернется в эпоху Золотого века Орра — задолго до событий Guild Wars 2, когда этот регион еще не превратился в разрушенные земли.

Согласно новому дневнику разработчиков, игроки окажутся в период, когда Древние драконы еще спали, а магия свободно распространялась по Тирии. Именно тогда появились Ваэль — загадочные магические духи, ставшие неотъемлемой частью экосистемы Орра.

Главными союзниками игроков станет орден Ваэльских стражей (Vaelwardens), созданный для защиты этих духов. По словам ArenaNet, именно они стали первыми смертными, получившими доступ к магии благодаря дарам богинь Меландру и Двейны.

Ключевую роль в истории сыграют сигнеты — магические артефакты, позволяющие использовать и хранить силу. Со временем они превратились в ценный ресурс, которым начали торговать и активно пользоваться по всей Тирии, что привело к конфликту между защитниками природы и теми, кто стремился использовать магию ради развития цивилизации.

Одним из главных противников ордена станет гильдия Mavenwrights — промышленников, считающих, что магические ресурсы Орра должны служить прогрессу, а не оставаться нетронутыми.

К началу событий Guild Wars 3 орден Ваэльских стражей уже утратит былое влияние. Игрокам предстоит не только восстановить его репутацию, но и решить судьбу Орра и его магического наследия. Таким образом, новая часть впервые позволит увидеть легендарный регион в период его расцвета, задолго до катастрофы, показанной в Guild Wars 2.