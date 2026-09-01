Разработчики Guild Wars 3 рассказали об эпохе и доступных расах - впервые можно будет играть за коданов

Создатели Guild Wars 3 опубликовали свежий выпуск дневников разработки, посвященный игровым расам, ключевым фракциям и исторической эпохе будущей MMORPG. Как сообщается, события новой части развернутся задолго до сюжета оригинальной Guild Wars и Guild Wars 2 — в поворотный период расцвета древнего королевства Орр. Игроков ждут новые истории, которые помогут понять происхождения уникального фэнтези мира.

Главным нововведением для ветеранов франшизы станет возможность впервые в истории серии сыграть за расу коданов. Ранее эти могучие звероподобные хранители баланса выступали лишь в роли простых NPC. Их культура строится на глубоком почитании природы и учении о равновесии мира. По словам авторов, идеология коданов тесно перекликается с принципами «Стражей Вейла» — ключевой фракции игры, защищающей природные духи и земли Орра.

В дневнике также подробно раскрыли особенности других доступных рас. В хронологии Guild Wars 3 человечество совсем недавно было перенесено богами в Тирию. Игроки застанут самое начало многовековой истории людей на континенте. Для многих из них вступление в ряды Стражей Вейла становится идеалом служения обществу, возможностью освоить могущественные способности и контактировать с исполинскими духами.

Знакомый низкорослый народ - Асура предстанет в совершенно ином свете - задолго до своего технологического расцвета и эры «магитеха». В эту эпоху асура показаны более суровыми и находчивыми исследователями. Будучи потомками экспедиции Рата Птен, они движимы неутолимым любопытством к древней магии диких земель Орра.

Помимо людей, асура и коданов, создатели подтвердили наличие еще как минимум одной неанонсированной игровой расы, упоминание которой в ролике шутливо зацензурили. Разработчики обещают раскрыть оставшиеся подробности о фракциях и структуре игрового мира в следующих выпусках дневников.