В ArenaNet раскрыли планы на десятилетия поддержки Guild Wars 3 и раскритиковали застой среди конкурентов

Соруководитель студии ArenaNet Колин Йохансон выступил с подробным анализом текущего положения дел в индустрии, заявив о затяжном творческом тупике, в котором жанр многопользовательских ролевых игр находится последние 10 лет. В то время как другие направления интерактивных развлечений ежегодно выпускают рекордное количество технологичных и смелых новинок, сегмент масштабных сетевых проектов практически перестал развиваться и продолжает безуспешно воспроизводить наработки начала 2000-х годов.

Главную причину неудач современных релизов разработчик видит в их вторичности. Громкие премьеры последних лет, такие как New World или Lost Ark, привлекают колоссальную аудиторию на релизе, однако уже спустя короткое время фиксируют катастрофический отток онлайна. Игроки стремительно разочаровываются отсутствием свежих идей и возвращаются к проверенным временем мастодонтам вроде World of Warcraft, Guild Wars 2, The Elder Scrolls Online и Final Fantasy XIV. По словам Йохансона, пытаться копировать старые формулы бессмысленно, так как классические проекты развиваются более 20 лет и обладают несоизмеримо большим запасом контента.

На этом фоне создатели франшизы Guild Wars проводят масштабную реорганизацию собственного производства. Йохансон напомнил о прежних системных ошибках студии. После премьеры оригинальной Guild Wars у команды не было продуманной стратегии развития, а переход к полномасштабной разработке Guild Wars 2 привел к практической заморозке обновлений первой части. В настоящее время ArenaNet окончательно перестроилась на модель студии с тремя параллельными проектами. Компания одновременно поддерживает переиздание Guild Wars Reforged, выпускает регулярные дополнения для второй части и ведет полномасштабное производство Guild Wars 3. При этом Йохансон отдельно подчеркнул, что поддержка Guild Wars 2 не прекратится с релизом триквела и будет продолжаться ровно столько, сколько проект будет интересен игрокам.

Будущую Guild Wars 3 команда изначально создает с прицелом на долгосрочную перспективу. Опираясь на 26 лет опыта работы с сетевыми играми, студия закладывает базовую архитектуру серверов и игровых механик с расчетом на непрерывное функционирование в течение 5, 10, 20 и даже 40 лет. Проект изначально проектируется как гибкая экосистема, способная безболезненно получать технические обновления и контентные расширения на протяжении десятилетий, избегая проблем с накоплением устаревших и не поддающихся балансировке систем.

Особое внимание разработчики уделяют формированию уникального визуального стиля, который не устареет через годы. Йохансон пояснил, что триквел обязан сохранить художественный генетический код серии, напоминающий ожившие живописные полотна. Несмотря на использование графических инструментов, появившихся за последние 15 лет, студия сознательно избегает шаблонного фотореализма современных движков ради сохранения выразительной идентичности. Первые отзывы тестировщиков на показанные концепт-арты и ранние материалы подтвердили, что силуэты персонажей, знакомые расы и архитектурные решения безошибочно передают фирменную эстетику вселенной.

В настоящее время студия продолжает работу над технологическим фундаментом проекта и формированием контентной структуры. Команда ArenaNet намерена и дальше поддерживать взятый темп развития всех трех проектов серии, готовя базу для запуска своего следующего флагмана.