Анонсирован роглайк-автобаттлер Guildrun для PC - демоверсия уже доступна

Независимая студия Leyline анонсировала Guildrun — роглайк с элементами автобаттлера, который выйдет на PC в Steam в конце 2026 года. Уже сейчас все желающие могут опробовать бесплатную демоверсию игры.

Над проектом работают бывшие ведущие дизайнеры Hearthstone и The Bazaar. По словам разработчиков, Guildrun сочетает высокую реиграбельность роглайков и автобаттлеров, благодаря чему каждое прохождение отличается от предыдущего.

Игрокам предстоит собрать команду уникальных героев, усиливать их с помощью предметов, реликвий и особенностей персонажей, а затем отправляться в опасные разломы, отражая волны противников и постепенно создавая все более мощные комбинации.

Разработка Guildrun с самого начала велась при активном участии сообщества. Еще на ранней стадии авторы запустили закрытое альфа-тестирование, в котором приняли участие более 3000 игроков, помогавших формировать игровой процесс задолго до появления страницы проекта в Steam. Выпуск демоверсии стал следующим этапом, открыв игру для широкой аудитории.

Разработчики обещают десятки возможных синергий между героями, предметами и реликвиями, короткие забеги продолжительностью около 20 минут с возможностью сохранить прогресс в любой момент, а также систему из восьми уровней сложности. После их прохождения откроется бесконечный режим с глобальной таблицей лидеров.

Кроме того, студия планирует поддерживать Guildrun регулярными обновлениями — с момента запуска альфа-версии в январе игра получает новые патчи практически каждую неделю.

Релиз Guildrun состоится в конце 2026 года на PC, а демоверсия уже доступна в Steam.