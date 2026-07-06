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Guilty Gear: Strive 11.06.2021
Экшен, Файтинг, Аниме
7.5 187 оценок

Arc System Works готовит нового гостевого бойца для Guilty Gear: Strive - его личность пока держат в секрете

butcher69 butcher69

Arc System Works анонсировала появление нового гостевого персонажа в Guilty Gear: Strive. Необычный боец станет частью Season Pass 5 и присоединится к ростеру уже этой зимой, однако разработчики пока не раскрывают, кто именно пополнит состав игры.

Анонс лишь подтвердил, что речь идёт именно о приглашённом герое из другой франшизы, поэтому поклонникам остаётся ждать полноценного представления персонажа в ближайшие месяцы.

Напомним, в апреле Guilty Gear: Strive получила масштабное бесплатное обновление, которое заметно изменило игровой процесс: были переработаны ключевые механики, добавлена новая система контратак и обновлена прогрессия. При этом версия для Nintendo Switch осталась без этих изменений, поскольку её дальнейшая поддержка была прекращена.

Сейчас Guilty Gear: Strive доступна на PlayStation, Xbox, Nintendo Switch и ПК через Steam. Новый гостевой персонаж станет одним из главных дополнений пятого сезонного пропуска и, вероятно, поможет сохранить интерес сообщества к файтингу до следующих крупных обновлений.

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