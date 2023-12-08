Arc System Works официально представили следующего персонаж для файтинга Guilty Gear: Strive

Arc System Works и Bandai Namco Entertainment официально объявили о следующем персонаже, который появится в Guilty Gear Strive. Это Элфелт Валентайн, любимица фанатов, сделавшая новую карьеру певицы. Она выходит сегодня в составе DLC 3-го сезона. Посмотрите ее трейлер ниже.
В то время как Элфелт скоро станет доступна владельцам Season 3 Pass, все игроки могут рассчитывать на новый режим 3v3, Team of 3, для сетевой игры. Он будет запущен в 2024 году, так что следите за подробностями в ближайшие месяцы.
Guilty Gear Strive доступна для Xbox One, Xbox Series X/S, PS4, PS5 и PC.