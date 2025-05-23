Авторы файтинга Guilty Gear -Strive- показали ролик с музыкальной темой Юники

Разработчики из Arc System Works представили новую музыкальную тему CARPE DIEM для Юники — свежего бойца в ростере Guilty Gear -Strive-. Композиция с вокалом NAOKI уже доступна для прослушивания на популярных стриминговых сервисах, включая Spotify, Apple Music и YouTube Music.

Юника — антагонистка аниме Dual Rulers, ведомая хаотичной целью уничтожить всех Гиров. В рамках сюжета она совершает покушение на известных персонажей Кая Киске и Диззи, что делает её прямым врагом их сына — Сина Киске, также появляющегося в сериале.

Guilty Gear -Strive- продолжает развиваться и расширять свою вселенную новыми персонажами, музыкальными темами и сюжетными элементами. Игра доступна на всех актуальных платформах: PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox Series X|S, Xbox One, Nintendo Switch и ПК.