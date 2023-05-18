Боец Аска Р. Кройц в новом трейлере Guilty Gear Strive ©

Сегодня разработчик Guilty Gear - Strive- компания Arc System Works представила еще одного играбельного персонажа для популярного файтинга.

Новым персонажем стал Аска Р. (также известный как Аска Р. Кройц). Поскольку его появление было анонсировано несколько месяцев назад, мало кто удивится такому открытию. Тем не менее, сегодня мы можем увидеть его в действии, что никогда не помешает. Мы также узнали, что он выйдет 25 мая.

Аска Р. - четвертый персонаж, который появится во втором сезонном пропуске вслед за Бриджит, Сином Киске и Бедманом. Мы уже знаем, что третий сезонный пропуск находится в разработке и будет выпущен в ближайшее время.

Guilty Gear -Strive- изначально была выпущена для PS5, PS4 и PC, а Arc System World всего несколько недель назад добавила ее на Xbox Series X|S и Xbox One, включая запуск на Xbox Game Pass. Не так давно файтинг получил неофициальный перевод на русский язык.