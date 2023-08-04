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Guilty Gear: Strive 11.06.2021
7.1 100 оценок

Файтинг Guilty Gear: Strive достиг отметки в 2,5 миллиона игроков

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butcher69
Новости

Guilty Gear: Strive превысила 2,5 млн. игроков по всему миру, став первой игрой, выпущенной Arc System Works, и первой игрой серии Guilty Gear, которой удалось это сделать, объявила компания-разработчик Arc System Works.

Кроме того, компания объявила, что количество участников турнира Guilty Gear: Strive на турнире Evolution Championship Series 2023, который пройдет с 4 по 6 августа в Лас-Вегасе, достигло 2 481 участника, превысив показатели предыдущего года.

Кроме того, Arc System Works выпустила новую иллюстрацию художника Сюити Китазоно, посвященную достижению отметки в 2,5 млн. игроков, а также серию сообщений разработчиков, посвященных 25-летию серии Guilty Gear.

Guilty Gear: Strive уже доступна для PlayStation 5, Xbox Series, PlayStation 4, Xbox One и PC через Steam, а также через Xbox Game Pass.

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Комментарии: 1
Ваш комментарий
tvorog8088

В какую то билибирдень 2 ляма играет...

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