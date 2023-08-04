Файтинг Guilty Gear: Strive достиг отметки в 2,5 миллиона игроков

Guilty Gear: Strive превысила 2,5 млн. игроков по всему миру, став первой игрой, выпущенной Arc System Works, и первой игрой серии Guilty Gear, которой удалось это сделать, объявила компания-разработчик Arc System Works.
Кроме того, компания объявила, что количество участников турнира Guilty Gear: Strive на турнире Evolution Championship Series 2023, который пройдет с 4 по 6 августа в Лас-Вегасе, достигло 2 481 участника, превысив показатели предыдущего года.
Кроме того, Arc System Works выпустила новую иллюстрацию художника Сюити Китазоно, посвященную достижению отметки в 2,5 млн. игроков, а также серию сообщений разработчиков, посвященных 25-летию серии Guilty Gear.
Guilty Gear: Strive уже доступна для PlayStation 5, Xbox Series, PlayStation 4, Xbox One и PC через Steam, а также через Xbox Game Pass.
В какую то билибирдень 2 ляма играет...